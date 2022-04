GALERII ⟩ Taksojuhid avaldasid meelt Yandexi tegevuse keelamise vastu

«Sanktsiooni eesmärk on hoida ära Eesti kasutajate andmete kogumist ja ärakasutamist Venemaa luureteenistuste poolt. Yandexi rakenduse kasutamiseks on vajalik anda ligipääs suurele hulgale isikuandmetele, mida töödeldakse ettevõtte Venemaal asuvates serverites ja mida võidakse ära kasutada Eesti- ja Euroopa-vastases luuretegevuses. Tänases poliitilises olukorras on see märkimisväärne oht Eesti julgeolekule,» selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.