Ehkki vene gaasi osakaal Eestis on täna ligi 80 protsenti, on Eesti ministri sõnul läbi aastate tõsiselt pingutanud, et oma sõltuvust maagaasist vähendada. Asendust on leitud teistest kohalikest kütuseallikatest. «Veidi enam kui 10 aastat tagasi kasutas Eesti gaasi tänasest kaks korda enam. Nii moodustab maagaas meie energiabilansist praegu ligi 6-7 protsenti,» täpsustas Aas.