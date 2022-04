Eesti Gaas: võimalik, et me sel kevadel Gazpromilt gaasi ei ostagi

«Arvestades antud täiendavaid tarneid, kütteperioodi lõppemist ja Läti hoidla varusid, on võimalik, et me alanud kevadel Gazpromilt gaasi ei soetagi,» lausus ta.

Ka varasemalt on Kaasiku sõnul olnud selliseid kuid, mil nad Gazpromilt gaasi pole ostnud. «Gaas on juba muutunud mobiilsemaks ja selle päritolu rahvusvahelisemaks ning me jätkame tööd tarneallikate mitmekesistamise kallal,» märkis ta.

Märtsi viimasel päeval andis Venemaa president Vladimir Putin välja ukaasi, millega nõutakse «ebasõbralikelt» riikidelt alates 1. aprillist Vene gaasi eest rublades maksmist. Ja kui makseid ei laeku, siis leping peatatakse.

Rublades Eesti Gaas maksta ei kavatse. Kaasiku sõnul on Euroopa riigid on võtnud seisukoha, et ei ole nõus rublamaksetele üle minema. «Tänaseks paistab, et Venemaa töötab välja mehhanismi, millega Euroopa ostjad maksaksid endiselt eurodes, aga Gazpromini jõuavad rublad. Elame näeme, kuidas see mehhanism tööle hakkab ning meid ja teisi Euroopa ostjaid mõjutab,» lausus ta.

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis kinnitas eile Läti televisioonile, et ei mõista Kremli väljapakutud gaasimaksete skeemi mõtet, kuid see plaan ei õnnestu ning Euroopa maksab jätkuvalt energiakandjate eest eurodes või dollarites.

Vene gaasi osakaal Eestis on 80%

Vene gaasi osakaal Eestis on Kaasiku sõnul orienteeruvalt 80%. Selleks, et uuele küttehooajale ja järgmistele aastatele muretult vastu minna peaks tema sõnul tekkima Paldiskisse LNG terminal. «Selleks sügiseks peab valmis olema kai, ühendus Balticconnectoriga ja kohapeal LNG laev. Aega peaaegu polegi ja on positiivne, et valitsus on protsessile järgmise käigu sisse lükanud,» märkis ta.