EL tahab põgenike grivna konverteerida liikmesriikide vääringusse

Ettepanek täiendab humanitaarabi, mida Euroopa Liit (EL) Ukrainast põgenenud inimestele annab, eriti juhul, kui nad liidus edasi liiguvad. See on ka täielikult vastavuses EL-i varjupaigaõigustiku ja liidu välistegevusega, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Alates Venemaa sõjalise invasiooni algusest on Ukrainast Euroopa Liitu saabunud üle 3,8 miljoni sõjapõgeniku. EL ja liikmesriigid on komisjoni sõnul teinud suuri jõupingutusi, et anda nendele inimestele humanitaarabi ja ajutist kaitset. Neile võimaldatakse juurdepääs tööturule, aidatakse leida eluase, antakse arstiabi ja nende lastele pakutakse kooliharidust.