Ülemiste City ettevõtted tõid koroonaperioodil riigile üle 26 miljoni euro maksutulu

Majandusuuring näitab, et Ülemiste City ettevõtted tõid perioodil 2020 a. II – 2021 a. IV kvartal Eesti riigile täiendavat maksutulu 26,7 miljonit eurot. Võrreldes ülejäänud Eesti äriühingutega tähendas see 15% suuremat maksutulu kasvu. Inimeste koondamise või sundpuhkusele saatmise asemel pühendus suurem osa Ülemiste City ettevõtteid uute töökohtade loomisele – kokku palgati juurde 1035 inimest.

Tähelepanuväärne on ka Eesti äriühingutest ligi poole suurem ühe töötaja kohta toodetav lisandväärtus (Ülemiste City suurtel ettevõtetel 61 000 eurot, mujal Eestis 36 000). Samal ajal on palk Ülemiste Citys Eesti keskmisest brutopalgast ligi 50% kõrgem (Eesti 1446 eurot, ÜC 2168 eurot) ning Ülemiste City IT sektori palk omakorda üle kahe korra kõrgem Eesti keskmisest (ÜC IT 3311 eurot).