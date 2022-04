Putini ukaas töötab: tänasest Lätti enam Vene gaasi ei tule

Conexus Baltic Gridi kodulehel olevast graafikust ilmneb, et lähipäevil ei ole tarneid kavandatud, kuigi tarned on reserveeritud kogu aprilliks.

Läti Delfi kirjutab, et Venemaa gaasitarnete peatumine ei ohusta kuidagi lõunanaabrite endi ega ka teiste Baltimaade gaasitarbijaid, sest gaas jõuab nendeni Inčukalnsi gaasihoidlast.

Viimane on praegu täidetud 34% ulatuses ning selles on 7550 gigavatt-tundi gaasi. Märtsikuu jooksul Inčukalnsi hoidlast tarbijatele gaasi ei väljastatud, vastupidi, hoidla varusid suurendati. Veebruarikuus said tarbijad gaasihoidlast 22-127 gigavatti päevas.