Maailma aktsiaturgude liikumist peegeldav aktsiaindeks MSCI All-Country on pärast esialgset kukkumist naasnud sõjaeelsele tasemele. Aktsiaindeksi S&P 500 optsioonidel baseeruv volatiilsusnäitaja VIX indeks, mida nimetatakse ka hirmuindeksiks, on langenud allapoole pikaajalist keskmist, mis aga tähendab, et ehkki Venemaa on läinud nii kaugele, et vehib isegi tuumarelvaga, aktsiaturud erilist hirmu ei tunne.