Algas aktsiate tükeldamise buum

Patrick Pleul/Pool via REUTERS/ Scanpix

Neljapäeval peetud aktsionäride üldkoosolekul otsustas LHV Grupp, et 30. juunist jagatakse ettevõtte aktsia kümneks ehk viiakse läbi aktsia splittimine. See tähendab, et iga LHV aktsia kohta saavad aktsionärid lisaks veel üheksa uut.