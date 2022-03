Tarmo Noop lahkub A. Le Coqi juhi kohalt

25 aastat joogitootja A. Le Coq juhatuse esimehena töötanud Tarmo Noop on otsustanud ametist lahkuda. «Selline plaan on olnud alates 30. eluaastast, et lahkun suurest ärist 50.–55. eluaasta vahel. 55. aasta hakkab praegu jooksma,» ütles Noop Postimehele. «Tippjuhina olen tegutsenud juba 22. eluaastast, staaži nagu on.» Noobi sõnul teavitas ta ettevõtte omanikke oma otsusest varakult. Praegu võtab ta aja maha ja konkreetseid plaane tal tuleviku suhtes veel pole. PM