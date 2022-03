Valitsus: Paldiskisse tuleb LNG-sadam

«Eesti ei soovi Putini sõda Ukraina vastu finantseerida, mida paratamatult läbi energiakandjate ostmise teeme. Samuti on sõltumatuse saavutamine Venemaa gaasist osa meie julgeolekust. Majandus- ja taristuminister sai mandaadi liikuda edasi vajalike sammudega, et Paldiskis oleks veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimekus. Töötame selle nimel, et meie regioon muutuks Venemaa gaasitarnetest sõltumatuks veel käesoleva aasta jooksul,» selgitas peaminister Kaja Kallas.

«Venemaa energiatoodetest loobumine on ainuõige otsus, et lõpetada võimalikult kiiresti sõjamasina rahastamine. Arvestades ka praegust energiaturu turbulentsust, peame Eesti energiajulgeoleku kindlustamiseks investeerima Eestis vajaliku taristu rajamiseks, et siin oleks võimalik vastu võtta veeldatud maagaasi. Eelkõige tähendab see ettevalmistustega alustamist, et sügiseks oleks valmis ehitatud vajalik haalamiskai ja selle ühendus Balticconnektoriga,» selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Eesmärk on, et vajadusel saaks LNG-terminal alustada Paldiskis tööd juba novembris.»