Kinnisvaraeksperdid ootavad Euribori peatset tõusu

Newsec Rootsi uuringute juht Adam Tyrcha märkis, et Euribori kasv on aga äärmiselt tõenäoline ning kiirenev inflatsioon võib lähiajal viia majanduse stagflatsiooni.

Kontoriskäimine on taastunud

Tyrcha selgitas, et sõda pole veel Põhjamaade ja Baltikumi kinnisvaratehingutele suuremat mõju avaldanud. Ennustustele vastupidiselt on aga pandeemias tugeva löögi saanud jaekaubandus ning kontoriskäimine taastunud – kontorite täituvus Põhjamaades on koguni 70–80 protsenti ning näiteks eelmisel aastal oli jaekaubanduskinnisvara tehingute arv 2019. aastaga võrreldes pea kahekordne. Huvi logistika- ja tööstuskinnisvara vastu on pandeemiaeelse ajaga oluliselt suurenenud ja seda eelkõige rahvusvaheliste investorite hulgas.