Zelenskõi kutsus Hollandit Vene energiat boikottima

Venemaa on Euroopa Liidu suurim maagaasi tarnija, kuid Brüssel tahab Vene gaasimporti aasta lõpuks kahe kolmandiku võrra vähendada, et Moskvat majanduslikult isoleerida ja lõigata riigilt ära vahendid veidi üle kuu tagasi alanud Ukraina invasiooni rahastamiseks.

Hollandis asub Groningeni gaasimaardla, mis on EL-i suurim, kuid riik on tootmist viimastel aastatel järsult vähendanud, kuna piirkonda kimbutavad maavärinad.

Kiievi liikmeks võtmine on Hollandile vastumeelt, riigi valitsus on öelnud, et see on «keeruline ja raske protsess».