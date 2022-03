Kallas: LNG terminali otsuseid tuleb teha etapiliselt

«Eesti gaasitarbimine on kuskil 5 teravatt-tundi aastas, Lätis 14 tervatt-tundi ja Soomes 30. Igasugused võimekused on tavaliselt aga suuremad, mistõttu tundub loogiline, et me ei tee mitte üledimensioneeritud terminali siia, vaid arutame, kas teised on sellega kaasas,» märkis Kallas valitsuse pressikonverentsil toonitades, et gaasi osakaal Eesti energiatarbimises on küll väike, aga siiski piisavalt oluline, et leida alternatiive.

Kallase hinnangul tuleb teha kolm eraldiseisvat otsust. Üks on otsus, mis puudutab toru väljaehitamist, mis on otseselt seotud sellega, et oleks võimalik anda gaasi Balticconnectorisse. Teine otsus puudutab kaid ja haalamispunkti, mis tähendab, et Eestil on võimekus võtta vastu LNG laevu. Kolmandaks tuleb otsustada, kas rajada terminal; osta ujuvterminal ehk FSRU, mis tähendab seda, et seal on olemas ka võimalus teha LNG uuesti gaasiks, või vastavad laevad rentida.

«Rahalised summad on päris suured, üks laev maksab 300–500 miljonit. Paraku need arutelud, mis on olnud ei ole veel kõikidele küsimustele vastuseid andnud. Me ei tahaks viivitada ühegi otsusega ja teha kiirelt ära just need otsused, mis puudutavad kaid ja haalamispunkti, mida igal juhul on vaja,» lausus peaminister.