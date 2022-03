Kallas: loodame lisaeelarves kokkuleppele jõuda lähinädalatel

«Ühe osana tegime täpselt nädala eest otsuse investeerida erakorraliselt kaitsevõime tugevdamisesse täiendavalt 476 miljonit eurot. See on ajalooline otsus, sest kaitsekulud tõusevad järgmise nelja aasta jooksul 2,5 protsendini sisemajanduse kogutoodangust,» lisas peaminister.

Majanduse üldisest käekäigust rääkides nentis Kallas, et prognoose seada on hetkel väga keeruline, kuna muutujaid on niivõrd palju – näiteks toormete hinnad ja tarneahela probleemid. «See kõik sõltub omakorda sellest, kuidas sõda laheneb ja kuidas lääneriikide sanktsioonid Venemaale toimivad,» ütles peaminister.

Ettevõtluse organisatsioonide esindajatega kohtumisel toodi Kallase sõnul peamiste murepunktidena välja kõrged energiahinnad, tooraine nappus, hinnatõus, tarnelepingutest tulenevad leppetrahvid, aga ka ebakindlus investeerimisotsustele tulenevalt sellest, et sõda on lähedal.

«Selge on see, et vabaduse hind on kõrge. See pole aga loomulikult võrreldav selle hinnaga, mida ukrainlased hetkel maksavad,» toonitas Kallas.