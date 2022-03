Yandex on enda tegevuse keelustamise plaanist üllatunud

«Yandex NV teenuste kasutamiseks on vajalik anda ligipääs suurele hulgale isikuandmetele, mida töödeldakse ettevõtte Venemaal asuvates serverites. Sisuliselt võivad Venemaa eriteenistused ja poliitiline juhtkond kasutada ära Yandexi kasutuses olevaid andmeid ja ligipääsuvõimalusi ning see on märkimisväärne oht Eesti julgeolekule, eriti tänases poliitilises olukorras,» rääkis Sutt.