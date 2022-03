Pankur selgitab: kas kinnisvara müümiseks on hea aeg

Tanel Rebase sõnul võib hetkel prognoosida, et pikalt kestnud kinnisvarahindade kasv aeglustub edasi. «See, kas kinnisvara müüdud saab või mitte, sõltub hetkel ennekõike ostjast, tema vajadustest ja võimekusest. Seega, kui leida õige ostja, võib kinnisvara müüki panna mistahes ajaperioodil,» selgitas Rebane, lisades, et korraliku objekti puhul toimub müük üldjuhul väga kiiresti.

Põhjuseid, miks mõned kinnisvaraobjektid siiski ka pikemaks ajaks seisma jäävad, on mitmeid. «Sageli selgub kõiki aspekte arvesse võttes, et hind on liiga kõrge, olgu selleks siis asukoha, planeeringuga, seisukorra või mõne muu teguriga seonduv asjaolu,» loetles Rebane põhjuseid ning lisas, et kindlasti mõjutab turu aktiivsust veidi ka notarite kättesaadavus. «See aga ei tähenda, et mingil perioodil oleks kehvem kinnisvara osta või müüa,» lisas ta.