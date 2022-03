Tallinn eraldab ringraudtee planeeringuks üle poole miljoni

Ringraudtee projekti ideeks on teha uus raudteelõik Paldiski-suuna raudtee ja Tallinnast idapoole jääva raudteelõigu vahel, et suunata Pladiskist tulevad kaubarongid mitte läbi linna, vaid kohe Muugale. Nii väheneb Tallinnas kaubarongide liikumine.

Toetamine võimaldab Sveti sõnul kiiremini lõpetada Ülemiste ja Kopli kaubajaamade tegevuse ja liita need alad linnaruumiga. Pärast Ülemiste piirkonna kaubarongiliiklusest vabastamist on võimalik kujundada see ümber planeeritud Rail Balticu reisiterminaliga tekkivaks Eesti väravaks.