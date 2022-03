Aas küsib Ukraina vedajatele veoloa nõudest vabastamist

Ukraina infrastruktuuriministeerium on pöördunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole taotlusega vabastada perioodiks, kui Ukrainas toimub sõjategevus Vene Föderatsiooni agressiooni vastu, Ukraina autoveo-ettevõtjad Eestiga seotud kahepoolsete ja transiitkaubavedude teostamisel veoloa kohustusest.

Arvestades Ukraina pädeva asutuse pöördumist ja seda, et Ukraina autoveo-ettevõtjatel ei ole sõjategevusest tingituna võimalik hankida Ukraina vastavatest asutustest Eesti veolubasid, leiab ministeerium, et on õigustud esialgu kuni selle aasta lõpuni lubada kahepoolseid kaubavedusid Eesti ja Ukraina vahel ning transiitkaubavedusid läbi Eesti veoloata.