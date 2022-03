Tarmo Noop lahkub A. Le Coqi juhi kohalt

«See pole lühiajaline otsus, selline plaan on kogu aeg olnud – alates 30. eluaastast –, et lahkun suurest ärist 50–55 eluaasta vahel. 55. aasta hakkab praegu jooksma. Kui ma endale sellise lubaduse olen andnud, siis kuhugi põgeneda pole,» ütles Noop Postimehele. «Tippjuhina olen tegelikult tegutsenud juba 22. eluaastast peale, seda staaži juba nagu on.»

«Tegelen edasi ainult nende asjadega, millega ise tahan tegeleda – mingit kohustust pole. Tippjuhi töös on väga palju plusse, aga ka miinuseid. Keegi pole mind sundinud tippjuht olema, see on olnud vabatahtlik ja lahkumine on ka vabatahtlik,» rääkis ta.