Presidendi kantselei küsib lisaeelarvest ligi 250 000 eurot

Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo kirjutab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele saadetud kirjas, et seoses Ukraina sõja alguse ning sellest tuleneva julgeolekuolukorraga on presidendil olnud vajadus teha erakorralisi visiite Ukrainasse, Poola, Rumeeniasse, Brüsselisse ja Moldovasse.

Jahilo selgitas, et kuna julgeolekuolukord on äärmiselt ebastabiilne, on lisandunud kohtumisi riigipeade tasemel ning sageli toimuvad need väga lühikese etteteatamisega, mis oluliselt mõjutab reisikulude suurust. Tema sõnul on Ukraina sõjaga seoses juurde tulnud ka nõunike sidusüritusi.