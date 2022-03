Ukraina sõja majandusmõju võib Eestis tabada 10 000 inimest

«Oleme lähtunud eeldusest, et Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga kaubavahetus katkeb,» ütles Eesti Panga president Madis Müller majandusprognoosi tutvustades pressikonverentsil. See kahandab keskpanga hinnangul majanduse mahtu tänavu ligikaudu kaks protsenti. Kokku võib see Eestis mõjutada kuni 10 000 inimest. Teine oluline mõjutaja ongi prognoosis hinnatõus: tänavu peaks ostukorv kallinema umbes kümnendiku võrra. Majanduskasvu näitajale avaldab aga mõju seegi, et möödunud aastal tegi Volkswageni kontsern oma siinse tütarettevõttega ühekordseid ja meie mõistes hiiglaslikke tehinguid, mida sel aastal ilmselt ei juhtu.