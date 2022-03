Helme: Eesti Panga majandusprognoos on naeruväärne

Eesti Panga arvates on inflatsioon järgmisel aastal 2,4 ja ülejärgmisel aastal 1,7 protsenti. See on mingi nali või? On see sama analüütiku kirjutatud, kes rääkis terve eelmise aasta, kuidas inflatsioon käib korraks 3-4 protsendi juures ära aga see on "transitoorne" ja et üleüldse, inflatsioonioht on üle paisutatud ja ajutine. Ilmselgelt ei ole. Olukorras, kus kõik suuremad keskpangad valetasid endale ja teistele mitu aastat inflatsiooni väiksemaks, on nii föderaalreserv kui Briti Keskpank, aga isegi Euroopa Keskpank hakanud möönma, et inflatsioon on kujunemaks suurimaks probleemiks majandusele, ta tõuseb lähiaastatel veelgi ning selle taltsutamiseks on vaja teha valusaid rahapoliitilisi otsuseid. Küll on hea, et "meie eurot" see kõik ei puuduta ja meie kohalik keskpank annab meile kindlustunde, et inflatsioon pole probleem!