Aprillist tõuseb miinimumelatise tase

«Seadusjärgne miinimumelatis põhineb uuringutel, muutuvatel majandusnäitajatel ja arvestab perede erinevat majanduslikku võimekust. On loomulik, et kui maailm meie ümber muutub, tuleb kõigil üle vaadata ka oma kohustused,» sõnas justiitsminister Maris Lauri pressiesindaja teatel.

Lapsele makstav elatis tuleb üle vaadata kõikidel lapsevanematel, kellel on sel aastal jõustunud kohtulahend või sõlmitud notariaalne kokkulepe seadusjärgse miinimumelatise tasumise kohta. Samuti neil, kelle varem jõustunud kohtulahend või notariaalne kokkulepe on seotud alates 1. jaanuarist kehtestatud seadusejärgse miinimumelatise valemiga.

Selleks on võimalik kasutada justiitsministeeriumi poolt loodud elatiskalkulaatorit, kus alates kolmapäevast on arvutusi võimalik teha esimese aprilli seisuga. Lisaks on kalkulaatorit võimalik kasutada ka nendel vanematel, kes alles otsivad lahendusi laste kulude jagamisel ning soovivad jõuda nende kokkulepeteni kohtuväliselt.