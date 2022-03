Aas: LNG terminali rajamise lõplik otsus puudub

«Vene sõjamasina rahastamise lõpetamine tähendab, et peame leidma Vene gaasile alternatiivi. Baltimaade ja Soome gaasituru suurus on umbes 60–65 teravatt-tundi aastas ning Klaipeda LNG terminali suudab sellest katta ligi poole,» ütles Aas BNS-ile.

Uue LNG terminali rajamine on Aasa hinnangul üks variant, kuidas Eesti piirkond saaks loobuda Venemaa gaasitarnetest. «Peame veel läbirääkimisi Läti ja Soomega, et uurida regionaalse terminali rajamise võimalust,» lausus ta ja lisas, et siis saab ka langetada otsuse, kuidas selle teemaga edasi minna.