Eesti idufirmad lõid Vene propaganda vastase platvormi

Pravdamail.com platvorm loodi mõni nädal pärast seda, kui 24. veebruaril algas Venemaa sõda Ukraina vastu. Teenuse loomise taga on anonüümseks jäävad Eesti idufirmad, kes kogusid kokku üle miljoni Venemaa meiliaadressi. Küsimusele, kas tegevus on legaalne, vastatakse kodulehel: «See on suurusjärgu võrra legaalsem kui teise riiki sissetungimine.»