Ühisavaldus: sõjapõgenikke tuleb tööturul kohelda võrdselt ja väärikalt

Venemaa presidendi Vladimir Putini režiimi sõjaline agressioon Ukraina vastu on sundinud miljoneid ukrainlasi oma kodumaalt lahkuma. Sõjapõgenike vastuvõtmine ja Venemaa sõjategevuse tagajärjel halvenenud globaalne majanduskeskkond mõjutavad oluliselt ka olukorda Eesti tööturul.

«Ukraina sõjapõgenikud on Putini režiimi ohvrid ning peame kohtlema neid Eestis võrdselt ja väärikalt. Paljud neist otsivad Eestis tööd, et end ja oma perekonda ülal pidada. Sobiva töökoha leidmine aitab neil ka kiiremini ühiskonda integreeruda ning meie riigi arengusse panustada. Rõhutame, et sõjapõgenikele tuleb pakkuda Eesti elanikega võrdseid töötingimusi, sealhulgas nende oskustele ja võimetele vastavat õiglast töötasu,» seisab ühispöördumises.