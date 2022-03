Matvijenko: oleme valmis lõpetama energiaekspordi Euroopasse

Venemaa teatas eile, et «ebasõbralikud» riigid peavad oma gaasiostude eest maksma rublades. Kremli kõneisik Dmitri Peskov kinnitas eile, et gaasi ostmiseks on vaja importivatel ettevõtetel lihtsalt soetada enne tehingut valuutabörsilt Vene rublasid ja maksta tarne eest nendes. Selle uudise valguses on Vene rubla kurss viimastel päevadel euro ja dollari suhtes järsult tõusnud, kui veel eelmisel nädalal sai ühe euro eest ligi 120 rubla, siis täna vaid 96 rubla.