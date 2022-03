Konkurentsiametilt hoiatuse saanud Adven küsib soojuse ostmise konkursiks lisaaega

Adven teatas aga, et Ukrainas toimuv sõda mõjutab oluliselt kütuste, tootmisseadmete, materjalide ning komponentide hindasid. Turul on soojatootja sõnul tekkinud pretsedenditu olukord, kus pikaajaliselt siduvate ja stabiilsete hindadega pakkumusi on sisuliselt võimatu saada. Samuti on ettevõtte sõnul kümnetes protsentides muutuvate kütuste hindadega väga keeruline prognoosida, mis on kõige odavam ja jätkusuutlikum lahendus järgmiseks 15–30 aastaks.

Soojatootja rõhutab, et energeetikainvesteeringute puhul on tähtis, et need baseeruvad pikaajalisel analüüsil võttes arvesse kogu elutsükli kulusid – oodatav kasulik eluiga on ligikaudu 15–30 aastat. Adven on seejuures veendunud, et nii pika perspektiiviga otsuste tegemine praeguse aja turbulentsetes oludes ei ole mõistlik.