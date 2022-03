Hispaania ja Portugal võitlevad välja õigust energia hinnale piir panna

Teade tuleb pärast eelmisel nädalal enam kui 10 tunni pikkuseks veninud energiakriisi teemalist tippkohtumist Euroopa liidrite vahel. "Ibeeria erandi" õigustuseks toodi fakt, et kahel riigil on ülejäänud Euroopaga väga vähe energiaühendusi, mis muudab nad Sánchezi sõnul otsekui energiasaarekeseks. Komisjon on lubanud kiiremas korras kindlaks teha, kas erandid oleks kooskõlas ELi reeglitega.

Ettenägematute tagajärgede risk

Ka Belgia, Itaalia ja Kreeka on soovinud reegleid muuta, kuid teised riigid, nagu Saksamaa, Austria ja Holland, on 2009. aastast kestnud liberaliseerimisprotsessi sekkumise suhtes skeptilised. Komisjon on saanud ülesandeks vaadata maikuuks turg üle ja selgitada välja, milliseid samme oleks võimalik astuda. Komisjoni kõnesisik ütles eile, et elektriturg on ääretult kompleksne süsteem, ja igasuguste muudatuste puhul on oht tekitada tarneraskusi ja ettenägematuid tagajärgi. Eriti keerukas on elektri ja gaasi hindade üksteisest lahti sidumine - kui näiteks gaasil töötavad elektrijaamad ei saa enam oma toodangut vabalt müüa, võivad elektri hinnad seetõttu hoopis kasvada.