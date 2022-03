Eesti IT-sektor valis aasta tegijad

ITLi aasta auhindadega soovitakse tunnustada silmapaistvamaid valdkonnaga seotud inimesi ja ettevõtteid, kes on digiriigi arengule kaasa aidanud.

Aasta idee auhinna sai digiriigi koostööraamistik ehk plaan kutsuda ettevõtteid, arendajaid ja teisi huvilisi kogu maailmast katsetama oma ideid või juba loodud digitooteid-teenuseid koos Eesti avaliku sektoriga ilma keerukate hankeprotseduurideta.

«Lõpuks võidavad sellest Eesti ettevõtted – mida rohkem riike kasutab digiteenuseid, seda rohkem on ka turgu, kus meie kogemused maksavad,» selgitas ITLi president Juhan-Madis Pukk.

Aasta tegu tähistab algatust, millega IT-valdkonda positiivselt üllatati. «Uutmoodi programmeerimiskool Kood/Jõhvi on täpselt selline julge ettevõtmine, mis väärib tunnustust. Teatud mõttes jätkab Kood/Jõhvi tiim ka traditsiooni – varem on aasta teoks olnud samuti haridusalgatused, näiteks «Vali IT!» programm ja Cleveroni Akadeemia. OSKA uuringu järgi tööjõupuudus sektoris jätkub ning see paneb meid otsima kõikvõimalikke lahendusi uute inimeste koolitamiseks,» kommenteeris Pukk.

Aasta tegija auhindu anti seekord kolm, sest kolme tegija pingutused andsid kokku spontaanse terviku. «Eestis on IT-sektorit 30 aastaga edukalt arendatud ja mitmes peas hakkas idanema mõte, et seda hullu teekonda peab tulevastele põlvedele talletama. Andres Kütt oma podcastidega, Henrik Roonemaa ja Vabamu värskelt avatud näitusega ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium videointervjuude sarjaga on kõik jäädvustanud mälestusi, mille väärtus ajas ainult kasvab,» ütles Pukk.

Alles teist korda 22 aasta jooksul otsustas ITLi juhatus seekord välja anda ka IKT sektori eestkõneleja eritunnustuse. «See, et me Eestis vahepeal kurdame, kuidas e-tiiger on magama jäänud, näitab lihtsalt meie nõudlikkust iseenda vastu. Maailmas oleme selgelt parimad. Kersti Kaljulaid ei jätnud presidendina ühtki võimalust kasutamata, et e-Eestit maailmas veel kuulsamaks teha ja meie ettevõtetele uksi avada. Selline digipatriotism väärib erilist tunnustust,» ütles Pukk.

Kersti Kaljulaid rääkis auhinda vastu võttes, et Eesti IT-ettevõtteid on maailma lihtne müüa, sest nad ei käitu nagu kiskjad, vaid pakuvad alati rätsepalahendusi, mis arvestavad kohaliku kultuuriga. «Ma arvan, et kümne aasta pärast on Eestis 100 ükssarvikut ja 30% meie SKT-st on IKT,» ütles Kaljulaid.