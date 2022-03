USA hoiatab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida aitajaid: me leiame teid üles

Adeyemo lausus, et seni ei ole märke, et Venemaal oleks õnnestunud sanktsioonidest mööda hiilida, kuid ta on kindel, et seda proovitakse ning selleks kasutatakse iga võimalust.

Näitena tõi ta krüptoplatvormid. «Tahame, et kõik, kellel on võimalus aidata Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida – kõik alates krüptorahaga tegelejatest kuni finantsasutuste ning eraisikuteni –, saaksid üheselt aru: me paneme teid vastutama,» kinnitas Adeyemo USA populaarsele investoritekanalile CNBC.