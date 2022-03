Fitch kinnitas Tallinna krediidireitingu senisel AA- tasemel

Agentuuri hinnangul püsib Tallinna finantsseis tugev agentuuri prognoosiperioodi lõpuni ehk aastani 2026 hoolimata mõningasest võlakoormuse kasvust investeeringute finantseerimiseks võetavate laenude arvel, teatas Tallinna kommunikatsiooniosakond.

«Tallinn on hoidnud oma eelarves konservatiivset joont, nii et linna tulud kasvaksid kiiremini kui kulud. See on võimaldanud majanduskasvu aastatel koguda reserve, mida saaks kasutada keerulisematel aegadel,» märkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressiteates.

«Samuti on meie eesmärk hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel. Tallinna oluline põhimõte on olnud võtta laenu üksnes linna arengut toetavate investeerimisprojektide finantseerimiseks,» lisas ta.

Tallinn on Fitchi hinnangul järjekindlalt pidanud kinni põhimõttest, et tegevuskulude kasv peab jääma alla põhitegevuse tulude kasvule. Ka lähematel aastatel on Tallinn kavandanud hoida eelarve tasakaalus. Minevikus ette tulnud eelarvepuudujäägid on olnud agentuuri hinnangul väikesed ja tingitud üksnes investeeringutest.

Pandeemiast tingitud 2020. aasta majanduslangusel oli agentuuri hinnangul Tallinna finantspositsioonile üksnes ajutine mõju, mis näitab linna vastupidavust ootamatutele šokkidele. Kuigi 2021. aasta Eesti rekordilisel majanduskasvul oli linna eelarvele positiivne mõju, jätkas Tallinn konservatiivse eelarvepoliitikaga.

Tallinnal on kavas taotleda rahastust Euroopa Liidu (EL) struktuurifondidest strateegiliste algatuste rahastamiseks, nagu koolide ja lasteaedade, sotsiaal- ja tervishoiutaristu renoveerimiseks ja ehituseks, sealhulgas uue Tallinna Haigla rajamiseks. Kokku on Eestile ette nähtud 2021–2027 eelarveperioodiks EL-i struktuurifondide rahastust 3 miljardit eurot.

Fitchi hinnangul on Tallinna võlakoormuse juhtimise poliitika tugev ja linn hoiab ka edaspidi oma võlakoormuse mõõdukal tasemel, võttes laene ainult investeeringute finantseerimiseks. Linna laenuportfelli struktuur on konservatiivne: suurem osa laenude kogusummast on võetud EL-i liikmesriikidele kuuluvalt Euroopa Investeerimispangalt (EIB).