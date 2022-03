Hiina arvates ei tasu Venemaa sõjaline abistamine end rahaliselt ära

Kinnisvara- ja koroonakriisiga kimpus olev maailma teine majandus ei saa riskida, sest oht, et jäädakse ilma lõviosast välisinvestorite rahast, on suur. Kui koroona tõttu lukustab Hiina tähtsaid tööstuspiirkondi ja kümnete miljonite inimestega suurlinnu, mis on juba sundinud riiki kärpima majanduskasvu prognoosi, siis veelgi rängem tõbi on tabanud kinnisvarasektorit.