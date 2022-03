Eggo kaubamärgi all mune tootva DAVA Foodsi juhatuse liige Vladimir Sapožnin ütles, et eriti tugevalt mõjutab neid just sööda hinna tõus, kuna see moodustab muna omahinnast tervelt 70 protsenti. «Juba Covidiga hakkas vilja ja muude komponentide hind üles minema. Vili on börsikaup nagu nafta, millel on maailmaturuhind – pole vahet, kas Eesti, Ameerika või Austraalia põllumees võtab. Ukraina ja Venemaa on turult väljas ja keegi ei tea, mis uuest saagist saab. Momendil on hinnad väga kõrged,» tõdes ta.