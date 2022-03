Majanduse lühiuudised

Korterite üürihinnad tegid kuuga järsu hüppe

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhi Jaanus Lauguse sõnul ­tõusid odavamate korterite üürihinnad sõjapõgenike tekitatud nõudluse tõttu Tallinnas ja ka teistes ­suuremates linnades ühe kuuga 15–20 protsenti. Kõige rohkem on nõudlus kasvanud odavamate ja nn magalakorterite järele. «Üüriturg on praegu üliaktiivne. Näiteks tavalise 500 eurot kuus maksva kolmetoalise ­üürikorteri soovijärjekorda pani end ühe päevaga 40 inimest. Maakleritel on oma kontaktid ja palju kortereid ei ­jõuagi üldse avalikku pakkumisse,» ütles Laugus. Seni 500-eurose ­kuuüüriga korteri eest küsitakse juba 600. Alla 400–500 euro on näiteks Tallinnas juba raske vaba ja viisakat pinda leida. PM