Moskva nõudmine tasuda gaasi eest rublades ei ole G7-le vastuvõetav

«Kõik G7 energeetikaministrid olid nõus, et see ühepoolne samm rikub selgelt olemasolevaid lepinguid,» ütles Habeck.

«Rublades tasumine ei ole vastuvõetav ja me kutsume asjasse puutuvaid ettevõtteid Putini nõudmist mitte täitma. Putin ei oleks seda nõudmist esitanud, kui ei tunneks, et tal on selg vastu seina.»