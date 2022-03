Komisjon: EL peab lõpetama «kuldsete passide» väljaandmise

Mõned Venemaa või Valgevene kodanikud, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või kes oluliselt toetavad sõda Ukrainas, võivad olla omandanud selle korra alusel ELi kodakondsuse või eelispääsu ELi, sealhulgas võimaluse Schengeni alal vabalt ringi liikuda.

Nende otseste ohtudega tegelemiseks soovitab komisjon liikmesriikidel ka hinnata, kas Venemaa või Valgevene kodanikelt, kes on seoses sõjaga Ukrainas lisatud ELi sanktsioonide loetellu, tuleks nn kuldse passi korra alusel antud kodakondsus ära võtta.

Elamisload, mis on antud investoritele elamisloa andmise korra alusel Venemaa ja Valgevene kodanikele, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, tuleks pärast individuaalset hindamist ning vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele, põhiõigustele ja liikmesriikide õigusele viivitamata kehtetuks tunnistada.

Tõsine julgeolekuoht

Õigus- ja tarbijaküsimuste volinik Didier Reynders ütles, et Euroopa väärtused ei ole müügiks. «Kodakondsuse müük niinimetatud kuldsete passide kaudu on ELi õiguse kohaselt ebaseaduslik ja kujutab endast tõsist ohtu meie julgeolekule. See rajab teed korruptsioonile, rahapesule ja maksustamise vältimisele,» toonitas ta.

Tema sõnul peaksid kõik asjaomased liikmesriigid viivitamata lõpetama investoritele kodakondsuse andmise. «Lisaks peaksid nad hindama, kas on tarvis kehtetuks tunnistada nn kuldsed passid, mis on juba välja antud isikutele, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid või kes toetavad oluliselt Putini sõda,» ütles Reynders.

Iga inimene, kellel on ühe ELi liikmesriigi kodakondsus, on samal ajal ka ELi kodanik. ELi kodakondsus annab automaatselt õiguse vabale liikumisele, pääsu ELi siseturule ning õiguse valida ja kandideerida ELi ja kohalikel valimistel. See mõjutab kõiki liikmesriike ja investoritele kodakondsuse andmisega seotud riskid on Venemaa Ukraina-vastase agressiooni kontekstis taaskord rohkem esile tulnud.

Investoritele kodakondsuse andmine tuleb lõpetada

Soovituses rõhutatakse, et liikmesriigid, kus endiselt kasutatakse investoritele kodakondsuse andmise korda, peavad selle viivitamata lõpetama. Selline kord ei ole kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega ega ELi aluslepingutes sätestatud liidu kodakondsuse mõistega.

20. oktoobril 2020 algatas komisjon kahe liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse seoses investoritele kodakondsuse andmise korraga. Lisaks on komisjon kutsunud veel üht liikmesriiki üles kuldsete passide andmist lõpetama. Vahepeal on kaks liikmesriiki oma korra rakendamise lõpetanud või seda lõpetamas.

Samuti peavad liikmesriigid hindama, kas sellistelt Venemaa või Valgevene kodanikelt, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid või kes oluliselt toetavad sõda Ukrainas, tuleks varem antud kodakondsus ära võtta. Hindamisel tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu Kohtu sedastatud põhimõtteid, mis puudutavad liidu kodakondsuse kaotamist.

Investoritele elamisloa andmise kord suurendab liikmesriikides ja kogu ELis julgeolekuohtu ning rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise ja korruptsiooni ohtu. Venemaa agressioon Ukrainas on tähelepanu taas nendele ohtudele tõmmanud.