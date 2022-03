Soome keskpanga juht: Euroopa Liit peaks lõpetama Putini sõjamasina toitmise

Soome keskpanga president, Euroopa Komisjoni endine rahandusvolinik Olli Rehn ütles, et Soome peaks NATOga ühinema ning kinnitas, et Euroopa Liit peaks lõpetama Venemaalt energiakandjate ostmise, isegi kui see põhjustab probleeme Saksamaale ja Ida-Euroopa riikidele, vahendab Yle Soome ajalehte Helsingin Sanomat.