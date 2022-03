Üle poole Vene ettevõtjatest tunnistas müügimahtude vähenemist

«Üle poole Vene ettevõtjatest, ehk 54 protsenti, ütles, et nad on näinud müügimahtude vähenemist (mikroettevõtetes oli see 65 protsenti). See tekitas vajaduse vähendada tegevuskulusid ja 83 protsenti firmadest seda ka tegi,» ütles NAFI esindaja esmaspäeval Interfaxile.