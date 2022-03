Korterite üürihinnad tegid kuuga järsu hüppe, aga järjekorrad on ülipikad

Jaanus Lauguse kinnitusel on nõudlus kasvanud kõige rohkem soodsama otsa ja magalakorterite vastu. «Üüriturg on praegu üliaktiivne. Näiteks tavalise 500 eurot kuus maksva kolmetoalise üürikorteri soovijärjekorda pani end ühe päevaga 40 inimest. Maakleritel on omad kontaktid ja paljud korterid ei jõuagi üldse avalikku pakkumisse,» ütles Laugus.

Tallinnas elukoha leidmine väga keeruline

«Kui inimene tahab Tallinna tööle või elama tulla, siis on elukoha leidmine praegu päris keeruline. Tavainimeste jaoks tähendab see, et linnapiirid laienevad ning inimesed kolivad keskmest järjest kaugemale, et endale sobivamat ja kättesaadavat elupinda lubada. Keila, Rapla, Kehra ja üldse hea rongi- või maanteeühendusega kohad nagu ka Paide ja Rakvere on juba praegu hinnas ning see on kindlasti tõusev trend. Seni kiiresti toimunud linnastumine aeglustub ning elu kolib natuke jälle rohkem laiali,» lisas Laugus.