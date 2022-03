Eluasemelaenude jääk kasvas veebruaris 11,4 miljardi euroni

Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,6 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk kasvanud 9,6 protsenti ehk 837,4 miljoni euro võrra, teatas Eesti Pank.

Eluasemelaenude maht oli 139,9 miljonit eurot, mis on eelmise kuuga võrreldes samal tasemel, kuid 27,9 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Krediitkaardilaene anti 47,5 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses on see näitaja kasvanud 10,2 miljoni euro võrra.