Ükssarvikud tõstavad Eesti usaldusväärsust investorite silmis

Kuidas võttis Startup Estonia vastu uudise kümnenda ükssarviku sünnist?

Mina kuulsin seda uudist Dubai Expol olles. Me võime küll teada, et üks või teine ettevõte on investeeringute kaasamisega miljardile dollarile lähemal kui mõni teine, aga me ju tegelikult ei tea, millal täpselt see investeering tuleb. Ettevõtja ise tahab hoida seda konfidentsiaalsena seni, kuni tehing on lukku löödud.

Ükssarvikute juurdekasv on plahvatuslikult kiirenenud. Sellest pole veel aastatki, kui Eesti sai suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas, ja pärast seda on sündinud veel kolm ükssarvikut. Mis on selle taga?

Maailmas edestab meid ükssarvikute arvu poolest ühe elaniku kohta ainult Iisrael. Et saada maailmas esimeseks, oleks vaja 11–13 ükssarvikut. Samas me ei tea, mis on vahepeal Iisraelis toimunud ja kui palju ükssarvikuid neil on juurde tulnud.