Eesti lennufirma NyxAir hakkab lendama neljal liinil Rootsis ja Soomes

"Vaatamata noorele eale on NyxAir juba kogenud vedaja Euroopa siseliinidel ja meil on hea meel laiendada oma liinivõrku Põhjamaades. Regionaalses lennuliikluses on ilmselgelt näha elavnemist ning NyxAir oma kümne lennukiga on valmis veelgi liinivõrku laiendama," ütles NyxAiri juhataja Jaanus Ojamets.