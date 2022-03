Läti minister: Rail Baltic on uues geopoliitilises olus eriti tähtis

«Läti on Rail Balticu elluviimisel teinud märkimisväärseid edusamme ning uutes geopoliitilistes tingimustes on vaja eriti intensiivselt tööd teha, et tagada projekti edasine edenemine ning Balti regiooni kiire, mugav ja turvaline ühendamine Lääne-Euroopaga,» ütles Linkaits rõhutades samal ajal, et projektil on piirkonnas potentsiaali ka sõjalise mobiilsuse osas.