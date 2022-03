Vestager: tehnoloogiahiide hakatakse reguleerima nagu pankasid

«Digiturgude seadus (DMA) kehtestab turgu kontrollivate firmade jaoks mängureeglid,» ütles Margrethe Vestager, tuues välja, et sektorites nagu pangandus, telekommunikatsioon, energia ja transport kehtestati reeglid juba ammu.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles, et seadus on «väga oluline hetk Euroopa jaoks», mille riigivõimud on «võimu tagasi saanud».