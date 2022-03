Spotify maksis muusikutele 7 miljardit dollarit

Umbes 28 protsenti artistidest, kes teenisid eelmisel aastal rohkem kui 10 000 dollarit, ei kasutanud selleks plaadifirma abi, vaid laadisid oma muusika üles sõltumatute teenusepakkujate TuneCore'i, Ditto, DistroKidi või CD Baby kaudu. See tähendab, et suurema osa sissetulekust jäi neile endile.

Spotify teatel 99,3% platvormil tegutsevatest artistidest selliste summadeni siiski ei küündi. Seda põhjusel, et kokku on oma muusikat keskonda üles laadinud laadinud umbes kaheksa miljonit inimest ning iga päev saabub 60 000 uut lugu.

Muusikahiiglase sõnul on sellest kaheksast miljonist artistist enamik üles laadinud vähem kui 10 lugu. «Nad on oma teekonna üsna alguses või teevad seda pigem hobi korras,» ütles Spotify juhtivtöötaja Charlie Hellman intervjuus ajakirjale Music Ally.

Hellman rõhutas, et rohkem kui 10 000 dollarit teenivate artistide arv on viimase 12 kuuga aga tõusnud 10 100 võrra ning lisas, et «tööstus on poole rohkem tasemel - ja vähem staaride poole kaldu - kui CD hiilgeaegadel.»