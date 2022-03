Swedbanki endine rahapesu osakonna juhataja: mulle esitatud kahtlustus on ebaloogiline

"Ei tea, kuidas kommenteerida, selline see protsess on. Süüdistuseni pole asi jõudnud. politseis olen käinud," sõnas Tuuling Postimehele. Kahtlustus tuli talle üllatusena ja enda sõnul ei saa ta siiani täpselt aru, mida talle ette heidetakse.

"Olen lugenud kahtlustuse teksti, seal on mingid teemad, mis on uurimise all, aga ilma selgete dokumentideta on väga keeruline midagi öelda," tõdes ta.