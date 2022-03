Elektri hind läheb homme märgatavalt odavamaks

Hind langeb tänasega võrreldes 61,2 protsenti 61,90 eurole megavatt-tunnist. Kõige kallim, 187,93 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeva õhtul ajavahemikus kell 20–21. Kõige odavam on elekter aga varahommikul ajavahemikus kell 4–5, kui hind langeb vaid 4,59 eurole megavatt-tunnist. Alla 10 euro on elektri börsihind ka hommikul ajavahemikus kell 7–9, alla 14 euro jääb hind veel ka päeval ajavahemikus kell 11–17.