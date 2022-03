VIDEO ⟩ Edward Lucas: Venemaa tegi midagi, mida isegi Nõukogude Liit ei teinud

Nädalatega on muudetud globaalseid mängureegleid, mis pandi paika kümnendite eest. «Meil on minevikus olnud tuumakriisid, aga isegi Nikita Hruštšov ei kasutanud sellist retoorikat ja taktikat nagu Vladimir Putin. Elame äärmise ebakindluse ajastul; see on üks suuri ajaloolisi hetki, nagu 1991. aasta. Siis nägime suuri muutusi paremusi poole; nüüd, kardan, et halvemuse suunas,» Briti ajakirjanik ja poliitik Edward Lucas Postimehe ning advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil.