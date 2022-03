Kogu Swedbanki endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus

Swedbanki juhatusse perioodil 2011-2019 kuulunud Robert Kitt ütles Postimehele, et lähtus Swedbanki juhatuses oldud aja jooksul oma tegevuses kehtivast õigusest ja järelevalve poolt antud soovitustest. Ta kinnitas, et on prokuratuuri esitatud kahtlustusest teadlik. "Olen paberi kätte saanud," tõdes ta.

Aastatel 2008-2015 Swedbanki juhatuse esimehe ametis olnud Priit Perens kinnitas, et õiguskaitseorganid on temaga ühendust võtnud. "Lähemalt midagi öelda on hetkel vara, kuna täpsemad asjasse puutuvad detailid alles selguvad. Minu seos kaasusega tuleneb tõenäoliselt tõsiasjast, et olin aastatel 2008 kuni 2015 Swedbank Asi juhatuse esimees. Kinnitan endiselt, et tegin Swedbanki juhtkonnas töötades oma otsuseid alati lähtuvalt kehtivast õigusest ja järelevalve ettekirjutustest, tuginedes vastava valdkonna spetsialistide hinnangutele ja nõuannetele," ütles Perens.

Swedbank kahtlustuste esitamist kommenteerida ei soovinud. "Meil ei ole midagi kommenteerida ega kinnitada,“ ütles Swedbanki meediajuht Karin Laurima.

Ka prokuratuur ei soostunud toimuva kohta pikemaid kommentaare jagama. "Riigiprokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid Swedbanki rahapesukahtluse uurimiseks kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Esitatud kahtlustus puudutab 2014.-2016. aastatel toime pandud rahapesu, kuid rõhutame, et tegemist on kahtlustusega. Kogume kõikide asjaolude väljaselgitamiseks tõendeid, sh kuulame üle kahtlustatavaid. Hetkel ei ole võimalik menetlustoimingute kohta täpsemat teavet avaldada," teatas prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.

Kuu keskel selgus, et Swedbank Eesti on keskkriminaalpolitsei poolt kutsutud kahtlustatavana ülekuulamisele seoses rahapesu uurimisega.